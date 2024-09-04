Актуальна операційна система вже майже захопила третину всього сегмента, а серед геймерів вона і зовсім найпопулярніша.

За даними компанії Statcounter, у серпні 2024 року частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft становила 31,62%, збільшившись на 1,6% порівняно з липнем.

Windows 10 все ще залишається вибором більшості користувачів комп'ютерів із Windows. Частка "десятки" сьогодні становить 64.17%, але популярність знижується – мінус 5% за останні три місяці. Загалом, на Windows 10 і Windows 11 припадає частка в 95,79%.

Розподіл часток різних версій Windows:

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Windows 10 - 64,14%

Windows 11 - 31,63%

Windows 7 - 3,05%

Windows 8.1 - 0,41%

Windows XP - 0,4%

Як видно, Windows 7 і старішими OC люди все ще користуються, утім, популярність у цих систем у рази нижча, ніж у актуальних Windows 10 і Windows 11.

Поширення ОС Microsoft в Україні надає дещо інші цифри. Так, частка Windows 10 у серпні 2024 року становила 71.72%, а до Windows 11 оновилися лише 22.39% українців. При цьому частка "старенької" Windows 7 становить 4,6%.

Аналітики зазначають, що найближчим часом Microsoft продовжить просувати Windows 11, оскільки в жовтні 2025 року закінчується підтримка "десятки". Після цієї дати комп'ютери користувачів продовжать роботу в нормальному режимі, однак вони більше не зможуть розраховувати на щомісячні оновлення безпеки та патчі, що захищають від новітніх загроз.

Крім того, восени цього року вийде оновлення Windows 11 24H2, яке стане найбільшим в історії ОС. Воно принесе низку нових ШІ-фішок, перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань і багато чого ще. Заради неї Microsoft навіть перенесла реліз Windows 12 на 2025 рік.

Нагадаємо, Windows 11 вперше з моменту виходу стала найпопулярнішою ОС серед геймерів Steam. Для цього їй знадобилося близько трьох років - реліз ОС відбувся в жовтні 2021 року.

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