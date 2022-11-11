Користувачам інших браузерів на базі Chromium (Microsoft Edge, Opera та інших) вона теж доступна.

Ентузіасти-розробники випустили на GitHub безкоштовне розширення Eight Dollars ("вісім доларів") для браузера Chrome, яке стане в пригоді для активних Twitter-користувачів в нинішні часи.

У нього лише одна функція – визначати акаунти зі справжньою верифікацією і звичайних користувачів, які купили "синю галочку" за $8 в рамках підписки Twitter Blue.

При активації розширення до офіційних акаунтів додається помітний бейдж Actually Verified ("Дійсно підтверджений), а до профілів з підпискою Twitter Blue – бейдж Paid for Verification ("Підтвердження оплачено"). Позначки відображаються як на сторінках акаунтів, так і в стрічці, відповідях і пошуку.

Відео дня

Щоб встановити розширення, потрібно:

перейти на сторінку chrome://extensions; увімкнути функцію "режим розробника" у верхньому правому куті; завантажити архів з розширенням і розпакувати його на комп'ютері; натиснути на кнопку "Завантажити розпаковане розширення" і вибрати розпаковану папку.

Аналогічний процес установки працює і в інших Chrome-based браузерах, включаючи Microsoft Edge та Opera.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск, запустив оновлену підписку Twitter Blue. Тепер вона коштує 7,99 долара (~300 грн) на місяць замість 4,99 долара.

Поки Twitter Blue несе в собі єдину перевагу – це "синя галочка" поруч з ім'ям користувача. Раніше таку позначку не можна було купити й видавалася вона тільки важливим персонам і компаніям після проходження верифікації.

З появою платних галочок у Твіттері, багато акаунтів почали створювати фейки знаменитостей – у тому числі нового власника Twitter та ініціатора змін роботи "галочки" Ілона Маска.

Вас також можуть зацікавити новини: