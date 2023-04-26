Через неї браузер відправляє майже всі відвідувані URL-адреси на сторонній ресурс.

Користувачі виявили дивну поведінку браузера Edge, який надсилає майже всі відвідувані URL-адреси на веб-сайт Bing API. Все це, нібито, сталося через помилку.

На ситуацію звернув увагу портал The Verge, який з'ясував, що даний феномен пов'язаний з некоректно реалізованою новою функцією в Microsoft Edge.

Йдеться про функцію "підписки на творців контенту", яка включена за замовчуванням. У теорії вона повинна повідомляти пошуковик Bing про перехід на такі сайти, як YouTube, The Verge або Reddit, щоб надати користувачеві рекомендації щодо тематики, яка його цікавить. Але через "криву" реалізацію функція почала надсилати майже всі URL-адреси з журналу до Bing, що призвело до витоку даних.

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Microsoft вперше почала тестувати цю функцію минулого року, а в останні місяці розгорнула її для більшості. Представник компанії вже заявив про розслідування цього питання. Тим часом користувачам рекомендується вимкнути проблемну функцію. Для цього потрібно:

перейти в "Налаштування";

вибрати вкладку "Конфіденційність, пошук і служби" → "Сервіси";

вимкніть перемикач поруч із пунктом "Показати пропозиції підписатися на творців у Microsoft Edge".

Нагадаємо, раніше Microsoft Edge навчили покращувати якість старих відео за допомогою штучного інтелекту – тепер смішні відео з нульових можна "освіжити" до 4K. Але є нюанс: це працює тільки на комп'ютерах з топовими відеокартами від NVIDIA і AMD.

Також у браузері Microsoft тепер кожен охочий може створити картинку за допомогою нейромережі. Щоб скористатися функцією, досить просто натиснути на значок Image Creator в бічній панелі Edge і написати словами те, що ви хочете створити.

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