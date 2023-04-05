Йдеться про можливість заблокувати всі відео, що автоматично програються, які можуть зустрічатися на різних сайтах.

Схоже, що Microsoft серйозно зайнялась проблемою автоматичного відтворення відео на різних веб-сайтах. Компанія запустила тестування нової функції у своєму браузері Edge, яка дозволяє за замовчуванням відключити програвання роликів в разі, якщо користувач сам його не запускав.

До цього Edge вже мав подібну функцію – вона блокувала автоматичне відтворення відео, якщо користувач нещодавно відвідував цю сторінку. Однак у Microsoft розповіли, що їм продовжують надходити прохання про те, щоб такі ролики взагалі не відтворювалися автоматично і не заважали своєю настирливістю.

Як увімкнути функцію

Нововведення з'явиться у вашому Edge "найближчим часом", але зараз його можна активувати вручну за допомогою експериментальних налаштувань. Для цього:

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Завантажте спеціальну версію Microsoft Edge для тестувальників – називається Edge Canary.

У рядку пошуку введіть edge://flags/#edge-autoplay-user-setting-block-option і переключіть налаштування на вкладку "Enabled".

Після цього відповідна функція з'явиться в звичайних налаштуваннях браузера в розділі "Файли cookie та дозволи сайтів", де потрібно вибрати "Заблокувати".

Головний конкурент Edge – Google Chrome – поки що не може похизуватись подібною функцією, але дозволяє відключити звук автоматично відтворюваних аудіо і відео натисканням спеціальної кнопки.

Нагадаємо, раніше Microsoft Edge навчили покращувати якість старих відео за допомогою штучного інтелекту – тепер смішні відео з нульових можна "освіжити" до 4K. Але є нюанс: це працює тільки на комп'ютерах з топовими відеокартами від NVIDIA і AMD.

А в одній з попередніх заміток УНІАН перерахував 5 причин перейти з Chrome на Microsoft Edge, якщо ви ще цього не зробили. Серед них – зручні вертикальні вкладки, режим ефективності та вбудований захист від витоку паролів.

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