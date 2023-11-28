У одних пропадають файли за останні кілька місяців, у деяких – за пів року і більше.

Деякі користувачі Google Drive (Google Диск) помітили, що у них таємничим чином почали пропадати файли, залиті в хмарне сховище за останні кілька місяців, у деяких – за пів року і більше.

Проблему вже декілька днів обговорюють на Reddit й сайті техпідтримки сервісу. Один з користувачів стверджує, що з його "хмари" зникли всі файли, завантажені після травня 2023 року. Потерпілий спробував відновити дані, але нічого не вийшло.

У Google вже знають про проблему й намагаються розібратися, але ситуацію не прояснюють. Єдина порада, яку компанія дає – чекати, поки розробники що-небудь придумають, і тимчасово не вносити зміни в кореневу папку акаунта.

Відео дня

Один з користувачів на форумі Google запропонував рішення, яке дозволило повернути пропажу, але не факт, що воно безпечно спрацює для всіх.

Нещодавно Google нагадала, що з 1 грудня почне видаляти неактивні облікові записи і всі дані, накопичені ними. Можливо, пропажа файлів з "Диска" пов'язана з майбутньою "чисткою".

Як повідомляв УНІАН, незабаром Google Chrome і "Календар" перестануть оновлюватися на смартфонах з Android 7.0 і нижче. Користуватися популярними програмами буде неможливо, поки ви не оновите телефон або не купите девайс з актуальною ОС.

"Google Календар" – популярна вбудована утиліта, встановлена майже на кожному Android-смартфоні. На відміну від альтернативних додатків з магазину Android, це також засіб планування і колективної роботи, прив'язаний до облікового запису Google.

Якщо ви в пошуках апгрейда старого телефону, ми розповідали про найкращі смартфони на ринку до 6000 грн. Все частіше бюджетні моделі володіють якісними екранами, адекватними фотоможливістю і високою продуктивністю.

Вас також можуть зацікавити новини: