Це відбудеться вже в серпні цього року.

Компанія Google оголосила, що її хмарне сховище "Диск" (Drive) перестане працювати на всіх ПК під управлінням ОС Windows 8 і 8.1. Це відбудеться вже в серпні цього року.

При цьому, як зауважує портал The Verge, йдеться про спеціальний ПК-додаток, що дозволяє синхронізувати локальні дані з "хмарою" і робити резервні копії фото і відео в "Google Фото". З серпня користувачі ПК з перерахованими версіями ОС не зможуть це робити.

Їм доведеться використовувати браузерну версію "Диска" – за умови, що вона коректно працює на старій системі. У зв'язку з цим Google рекомендує цим користувачам встановити новішу версію операційної системи – Windows 10 або 11.

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Google також попереджає, що десктопна версія програми "Диска" з серпня стане несумісна з 32-бітними варіантами Windows. Windows 11 існує тільки в 64-бітному варіанті, а оновлення до 32-бітної версії "десятки" не допоможе в такій ситуації – хмара не буде працювати на такому комп'ютері.

Черговий привід оновити систему

C початку 2023 року Google почала шлях поступового припинення підтримки "старих" Windows. Раніше компанія припинила сумісність свого фірмового браузера з Windows 7 і 8.1. Аналогічні кроки роблять і інші компанії.

Хоча з релізу Windows 7 і 8 пройшло понад десять років, старі версії все ще користуються популярністю: станом на сьогодні, "сімка" встановлена на 3,5% комп'ютерах. У той час як частка Windows 8 і 8.1 становить 1%.

А тим часом вже наступного року вийде Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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