Раніше компанія попереджала, що старі версії Android також втратять підтримку Chrome.

Вбудований в Android "Google Календар" скоро відключать для частини старих смартфонів – важлива утиліта перестане запускатися на них. Постраждають користувачі, які дуже не люблять міняти свої телефони.

Портал AndroidPolice виявив у свіжій версії календаря інформацію про те, що для роботи програми потрібно оновити смартфон до Android 8.0 або більш пізньої версії системи.

Користуватися програмою буде неможливо, поки ви не оновите смартфон або не купите девайс з актуальною ОС. При запуску на екрані з'явиться таке попередження:

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"Google Календар" – популярна вбудована утиліта, яка встановлена майже на кожному Android-смартфоні. На відміну від альтернативних додатків з магазину Android, це також засіб планування і колективної роботи, прив'язаний до облікового запису Google.

Хоча Android 7 вийшла ще в 2016 році, в 2023 році у 2,6% Android-юзерів все ще встановлена ця операційка. Таким чином, мова йде про десятки мільйонів гаджетів, які втратять доступ до календаря. Найпопулярнішою версією Android є 13.0 з часткою 22,4%.

Раніше Google попереджала, що з 6 грудня цього року в Android "7.0" також перестане працювати браузер Chrome. Так що власникам відповідних девайсів потрібно терміново оновлюватися, або ж доведеться "сидіти" на застарілій версії.

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