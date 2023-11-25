Все частіше бюджетні моделі володіють якісними екранами, чудовими фотоможливостями і адекватною продуктивністю.

Якщо ви перебуваєте в пошуках бюджетного смартфона, який при цьому має оптимальне залізо та функціонал, редакція порталу GSMArena підібрала найзбалансованіші варіанти для купівлі в 2023 році вартістю до 150 євро чи 6000 грн.

Більшість позицій у рейтингу займають смартфони Xiaomi, які заведено вважати королями бюджетного сегмента. Алн й знайшлося місце пристроям від Motorola, Nokia, Realme і Samsung.

Redmi Note 12 4G – ідеальний бюджетник з усіх доступних. Він має чудовий дисплей, велику автономність, доволі швидку зарядку та оптимальну продуктивність. Це єдиний телефон у добірці зі 120-герцовим AMOLED-екраном.

– ідеальний бюджетник з усіх доступних. Він має чудовий дисплей, велику автономність, доволі швидку зарядку та оптимальну продуктивність. Це єдиний телефон у добірці зі 120-герцовим AMOLED-екраном. Moto G14 – недооцінений бюджетник надійного бренду з адекватними для свого класу характеристиками. У ньому встановлений приємний 90-герцовий IPS-дисплей на 6.55 дюйма з роздільною здатністю FHD+. При цьому немає проблем з продуктивністю – чіпсета Unisoc T616 вистачає для запуску будь-яких додатків.

– недооцінений бюджетник надійного бренду з адекватними для свого класу характеристиками. У ньому встановлений приємний 90-герцовий IPS-дисплей на 6.55 дюйма з роздільною здатністю FHD+. При цьому немає проблем з продуктивністю – чіпсета Unisoc T616 вистачає для запуску будь-яких додатків. Redmi 12C – оптимальний апгрейд, якщо у вас Redmi 9c чи старше, що забезпечує поліпшену продуктивність завдяки процесору Helio G85. Також оновили екран і основну камеру, залишивши при цьому NFC і microSD.

– оптимальний апгрейд, якщо у вас Redmi 9c чи старше, що забезпечує поліпшену продуктивність завдяки процесору Helio G85. Також оновили екран і основну камеру, залишивши при цьому NFC і microSD. Realme C31 – смартфон відрізняється досить непоганою для своєї цінової категорії потрійною камерою з макро і портретною зйомкою. А у накопичувача тут сучасний стандарт UFS 2.2, який в рази швидше eMMC 5.1 у більшості конкурентів.

– смартфон відрізняється досить непоганою для своєї цінової категорії потрійною камерою з макро і портретною зйомкою. А у накопичувача тут сучасний стандарт UFS 2.2, який в рази швидше eMMC 5.1 у більшості конкурентів. Samsung Galaxy A04s – найдешевший смартфон Galaxy на ринку. У нього при собі плавний екран на 90 Гц, чудові фото і відео можливості, а також гарний час автономної роботи. Окремий слот під MicroSD, сканер відбитків і NFC-модуль теж на місці.

– найдешевший смартфон Galaxy на ринку. У нього при собі плавний екран на 90 Гц, чудові фото і відео можливості, а також гарний час автономної роботи. Окремий слот під MicroSD, сканер відбитків і NFC-модуль теж на місці. Nokia C32 – найкращий бюджетник в плані автономності. На одному заряді він здатний пропрацювати до 3 днів, але також є низка програмних функцій на основі ШІ для збільшення автономності. Інша особливість телефону – захист IP52.

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Якщо бюджет більше, GSMArena склав аналогічний топ для смартфонів вартістю до 15 000 грн. Більшість з них в плані потужності "заліза" і набору функцій не сильно поступаються останнім Айфонам і флагманським Андроїдам.

Якщо ви в пошуках смартфона з упором на фотоможливості, але не готові викидати 1000 доларів за новий Айфон, фахівці порталу Android Authority зібрали Топ-6 бюджетних камерофонів для економних любителів фото.

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