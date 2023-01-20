Йдеться про можливість надсилати повідомлення самому собі.

У WhatsApp нарешті з'явилася можливість відправки повідомлень самому собі в спеціальний чат. Функція "Повідомити собі" поступово впроваджувалася серед користувачів месенджера протягом останнього місяця і тепер стала доступна для всіх.

Нововведення працює за аналогом "Збереженого" з Telegram'а і стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища – із завантаженням файлів об'ємом до 2 ГБ.

Хоча функція не є революційною, WhatsApp, як і раніше, залишається найпопулярнішим месенджером в світі, тому такий апдейт заслуговує на увагу. Оновіть мобільний застосунок, щоб отримати доступ до функції.

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Як відправити повідомлення у Ватсапі самому собі

Щоб скористатися новою можливістю, необхідно створити чат. Його можна відкрити так само, як і будь-який інший: знайти в WhatsApp свій номер вгорі списку контактів і почати листування.

Листування з самим собою при бажанні можливо закріпити – таким чином він завжди буде серед перших в переліку листувань.

Які ще функції WhatsApp перейняв у Telegram

До цього в WhatsApp також додали "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.

А ще раніше в WhatsApp нарешті з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Для цього, перейдіть в меню "Налаштування → Акаунт → Конфіденційність → Час останнього відвідування і статус в мережі". Там же можна відфільтрувати тих користувачів, для яких буде показаний ваш справжній статус в мережі.

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