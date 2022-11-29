Тепер користувачі можуть відправляти повідомлення самому собі в спеціальний чат. Там же можна робити свої нотатки.

Світовий лідер серед месенджерів WhatsApp запустив нову функцію під назвою "Написати собі". Як зрозуміло з назви, тепер у користувача є можливість відправляти повідомлення самому себе в спеціальний чат.

Функція працює як "Збережене" із Telegram. Вона стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища – із завантаженням файлів об'ємом до 2 ГБ.

Щоб створити чат з самим собою, потрібно знайти в WhatsApp свій номер вгорі списку контактів.

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Функція "Написати собі" стане поступово доступна для всіх користувачів WhatsApp на Android та iOS в найближчі тижні.

WhatsApp продовжує копіювати функції Telegram

Раніше в WhatsApp також з'явилися "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.

Крім того, в WhatsApp нарешті з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Для цього, перейдіть в меню "Налаштування → Акаунт → Конфіденційність → Час останнього відвідування і статус в мережі". Там же можна відфільтрувати тих користувачів, для яких буде показаний ваш справжній статус в мережі.

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