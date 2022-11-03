Команда WhatsApp представила нову версію популярного месенджера, в якій зробили доступними для всіх нову функцію "Спільноти" і розширили можливості відеодзвінків.
Про це йдеться на сайті месенджера.
"Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.
У прес-релізі сказано, що ставши учасником спільноти, користувач отримує можливість легко перемикатися групами, у яких він є учасником, а адміністратори зможуть розсилати важливі новини всім учасникам цієї спільноти.
Щоб створити "Спільноту", потрібно вибрати вкладку "Нова спільнота": в Android вона знаходиться над списком чатів, в iOS – в нижньому меню, поруч з кнопкою "Чати". Там же можна додати в спільноту наявні групи.
З інших нових функцій, які додали в WhatsApp:
Можливість створювати опитування в чаті;
- Групові відеодзвінки на 32 людини;
- Можливість створювати групи чисельністю до 1024 користувачів.
Апдейт поширюється поступово і стане доступний всім протягом декількох місяців.
У WhatsApp тепер можна приховати свій онлайн-статус
Минулого місяця в месенджері з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Раніше цією функцією могли користуватися тільки учасники бета-тестування, а тепер вона стала доступна всім охочим.
Щоб оцінити нову функцію, перейдіть "Налаштування → Обліковий запис → Конфіденційність → Час останнього відвідування та статус у мережі". Там же можна відфільтрувати тих користувачів, для яких буде показаний ваш справжній статус в мережі.