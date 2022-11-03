Апдейт поширюється поступово й стане доступний всім протягом декількох місяців.

Команда WhatsApp представила нову версію популярного месенджера, в якій зробили доступними для всіх нову функцію "Спільноти" і розширили можливості відеодзвінків.

Про це йдеться на сайті месенджера.

"Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.

Відео дня

У прес-релізі сказано, що ставши учасником спільноти, користувач отримує можливість легко перемикатися групами, у яких він є учасником, а адміністратори зможуть розсилати важливі новини всім учасникам цієї спільноти.

Щоб створити "Спільноту", потрібно вибрати вкладку "Нова спільнота": в Android вона знаходиться над списком чатів, в iOS – в нижньому меню, поруч з кнопкою "Чати". Там же можна додати в спільноту наявні групи.

З інших нових функцій, які додали в WhatsApp:

Можливість створювати опитування в чаті;

Групові відеодзвінки на 32 людини;

Можливість створювати групи чисельністю до 1024 користувачів.

Апдейт поширюється поступово і стане доступний всім протягом декількох місяців.

У WhatsApp тепер можна приховати свій онлайн-статус

Минулого місяця в месенджері з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Раніше цією функцією могли користуватися тільки учасники бета-тестування, а тепер вона стала доступна всім охочим.

Щоб оцінити нову функцію, перейдіть "Налаштування → Обліковий запис → Конфіденційність → Час останнього відвідування та статус у мережі". Там же можна відфільтрувати тих користувачів, для яких буде показаний ваш справжній статус в мережі.

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