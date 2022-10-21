Раніше цією опцією могли користуватися тільки учасники бета-тестування, а тепер вона стала доступна всім охочим.

У найпопулярнішому месенджері у світі WhatsApp з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Раніше цією опцієї могли користуватися тільки учасники бета-тестування, а тепер вона стала доступна всім охочим.

Про це повідомляє офіційний акаунт месенджера в Twitter.

Щоб оцінити нову функцію, перейдіть в меню "Налаштування → Акаунт → Конфіденційність → Час останнього відвідування і статус в мережі". Там же можна відфільтрувати тих користувачів, для яких буде показаний ваш справжній статус в мережі.

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Якщо вибрати "Ніхто" в першому списку і застосувати цю настройку нижче, то ніхто не буде бачити, коли ви онлайн. Зворотна сторона цієї нової опції полягає в тому, що ви теж не будете бачити інформацію про останні відвідування ваших контактів.

Telegram проти WhatsApp: що надійніше

Напередодні творець Telegram Павло Дуров попередив про серйозні проблеми з безпекою у WhatsApp і порадив триматися від цього месенджера якомога далі. За його словами, щороку стає відомо про якусь проблему та уразливості месенджера. Всі ці проблеми ведуть лише до одного – пристрої користувачів знаходяться під загрозою, їх можуть зламати хакери.

При цьому Дуров зазначив, що він не закликає користувачів переходити на його Telegram. За словами програміста, люди можуть завантажувати будь-які застосунки для обміну повідомленнями, проте їм варто пам'ятати, що WhatsApp "вже 13 років є інструментом стеження".

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