При вартості в $199 апарат оснащено дисплеєм на 120 Гц і 8 ГБ оперативної пам'яті з функцією віртуальної ОЗУ.

Компанія ZTE вивела на ринок новий смартфон під брендом Nubia – Nubia Neo 5G. Він позиціюється як ігровий пристрій, хоча коштує набагато дешевше звичайних моделей конкурентів, передає GizChina.

Новинка виділяється насамперед своїм незвичайним дизайном задньої кришки, а також – дуже рідкісним процесором Unisoc T820, який досі в смартфонах не зустрічався. Це найпотужніше рішення Unisoc на сьогодні, хоча воно помітно поступається Qualcomm і MediaTek в дорожчих ігрових смартфонах.

На геймерську приналежність пристрою вказує не тільки дизайн, але і необхідні в іграх компоненти: пристрій оснащений дисплеєм на 120 Гц і 8 ГБ оперативної пам'яті з функцією віртуальної ОЗУ. Також є багатошарова система відведення тепла.

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Що стосується інших параметрів, Neo 5G отримав батарею на 4500 мАг з 22-ватною зарядкою, накопичувач об'ємом 256 ГБ і подвійну 50-Мп камеру. У кнопку живлення вбудований сканер відбитків пальців. Вбудовані динаміки доповнюються звуковими ефектами DTS: X Ultra.

Відмінною особливістю Neo 5G стала ціна – в Таїланді його можна купити всього за $199 (близько 7000 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найкращих ігрових смартфонів 2023 року. Традиційно, головними гравцями на ринку ігрових смартфонів є АSUS з її лінійкою ROG Phone і Nubia з Red Magic, але ціни на них стартують від $800.

Якщо ви в пошуках чогось простіше, є рейтинг найкращих смартфонів середнього класу до 12 000 грн. Ідеальним середньобюджетним смартфоном сьогодні вважається Redmi Note 12 Turbo, який за специфікаціями обходить деякі бюджетні флагмани.

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