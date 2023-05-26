9 найкращих ігрових смартфонів у 2023 році / фото Nuvia

Мобільний геймінг стає популярнішим з кожним роком. І якщо ви задумалися про покупку такого пристрою, редакція порталу Android Police склала рейтинг із найкращих ігрових смартфонів в 2023 році.

Традиційно, головними гравцями на ринку ігрових смартфонів є АSUS з її ROG Phone і Nubia з Red Magic. Спочатку їх було троє, але раніше стало відомо, що Lenovo прийняла рішення піти з ринку ігрових смартфонів.

Найкращим ігровим смартфоном був визнаний Nubia RedMagic 8 Pro з вбудованим кулером на 20 000 оборотів в хвилину – в зв'язці з чіпом Snapdragon 8 Gen 2 це суттєво допомагає підвищити продуктивність. А завдяки батареї на 6000 мАг створений для геймерів смартфон ніколи не розрядиться, навіть у розпал ігрового марафону, пишуть автори.

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Причому у смартфона є і недоліки у вигляді "розмитої" селфі-камери і часом не завжди справний датчик відбитків пальців. Втім, на сам ігровий процес це ніяк не впливає.

Red Magic 8 Pro / фото Nubia

За ним йде Samsung Galaxy S23 Ultra. Окрім потужної начинки, смартфон також може похвалитися одним з найкращих екранів на ринку, що робить його чудовим вибором для мобільного геймінгу. Також пристрій нового покоління отримав розширений ігровий функціонал, в тому числі фічу Pause USB Power Delivery для збільшення терміну життя акумулятора під час геймінгу.

Мінусів у смартфона як таких немає, якщо не брати до уваги цінник в 1200 доларів. 

Galaxy S23 Ultra / фото Samsung

Black Shark 5 Pro помістили на третє місце. Це найновіший ігровий смартфон від Xiaomi, який пропонує процесор Snapdragon 8 Gen 1, висувні кнопки та безліч рівнів охолодження для забезпечення безперебійної роботи ігор. Для збільшення швидкості роботи в нього поставили гібридну систему зберігання з флеш-пам'яттю UFS 3.1 і SSD-накопичувачем.

Однак пристрій може засмутити зміщеним від центру портом USB-C і габаритною вагою. 

Black Shark 5 Pro / фото Xiaomi

На четвертому місці опинився Redmi Note 10 Pro, який отримав кулер AeroActive Cooler – він тепер не тільки охолоджує смартфон, але ще і виконує роль сабвуфера. П'яте місце віддали RedMagic 7S Pro.

У топ також потрапили Galaxy Z Fold 4, ASUS ROG Phone 6, OnePlus 11 і Galaxy S22 Ultra.

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