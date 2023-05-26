Традиційно, головними гравцями на ринку ігрових смартфонів є АSUS з її лінійкою ROG Phone і Nubia з Red Magic.

Мобільний геймінг стає популярнішим з кожним роком. І якщо ви задумалися про покупку такого пристрою, редакція порталу Android Police склала рейтинг із найкращих ігрових смартфонів в 2023 році.

Традиційно, головними гравцями на ринку ігрових смартфонів є АSUS з її ROG Phone і Nubia з Red Magic. Спочатку їх було троє, але раніше стало відомо, що Lenovo прийняла рішення піти з ринку ігрових смартфонів.

Найкращим ігровим смартфоном був визнаний Nubia RedMagic 8 Pro з вбудованим кулером на 20 000 оборотів в хвилину – в зв'язці з чіпом Snapdragon 8 Gen 2 це суттєво допомагає підвищити продуктивність. А завдяки батареї на 6000 мАг створений для геймерів смартфон ніколи не розрядиться, навіть у розпал ігрового марафону, пишуть автори.

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Причому у смартфона є і недоліки у вигляді "розмитої" селфі-камери і часом не завжди справний датчик відбитків пальців. Втім, на сам ігровий процес це ніяк не впливає.

За ним йде Samsung Galaxy S23 Ultra. Окрім потужної начинки, смартфон також може похвалитися одним з найкращих екранів на ринку, що робить його чудовим вибором для мобільного геймінгу. Також пристрій нового покоління отримав розширений ігровий функціонал, в тому числі фічу Pause USB Power Delivery для збільшення терміну життя акумулятора під час геймінгу.

Мінусів у смартфона як таких немає, якщо не брати до уваги цінник в 1200 доларів.

Black Shark 5 Pro помістили на третє місце. Це найновіший ігровий смартфон від Xiaomi, який пропонує процесор Snapdragon 8 Gen 1, висувні кнопки та безліч рівнів охолодження для забезпечення безперебійної роботи ігор. Для збільшення швидкості роботи в нього поставили гібридну систему зберігання з флеш-пам'яттю UFS 3.1 і SSD-накопичувачем.

Однак пристрій може засмутити зміщеним від центру портом USB-C і габаритною вагою.

На четвертому місці опинився Redmi Note 10 Pro, який отримав кулер AeroActive Cooler – він тепер не тільки охолоджує смартфон, але ще і виконує роль сабвуфера. П'яте місце віддали RedMagic 7S Pro.

У топ також потрапили Galaxy Z Fold 4, ASUS ROG Phone 6, OnePlus 11 і Galaxy S22 Ultra.

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