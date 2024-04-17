Користувачам стали доступні фільтри для впорядкування чатів, які покликані прискорити пошуки потрібного повідомлення.

Знаходити потрібні повідомлення у WhatsApp стало швидше і простіше. З останнім оновленням у месенджері з'явилися фільтри для чатів, йдеться в блозі WhatsApp.

Загалом у месенджер додали три фільтри. Вони з'явилися над списком чатів. Для вибору певного фільтра на нього потрібно натиснути.

"Усі" – відображають весь список повідомлень за замовчуванням;

– відображають весь список повідомлень за замовчуванням; "Непрочитані " – збирають в одному місці пропущені або відкладені повідомлення;

" – збирають в одному місці пропущені або відкладені повідомлення; "Групи " – відкриють весь список груп і підгруп, у яких ви берете участь.

Функція фільтрів поступово з'являється у частини користувачів і стане доступною для всіх найближчими днями. Надалі команда месенджера планує вдосконалити цю функцію.

Відео дня

Пізніше у WhatsApp обіцяють додати ще кілька функцій: розшифровка голосових повідомлень (у Telegram вона платна), швидкий обмін файлами з людьми поблизу і підтримка анімованих стікерів.

А ще через WhatsApp скоро можна буде писати користувачам інших месенджерів. У бета-версію застосунку вже додали сумісність із Telegram і Discord, а пізніше з'явиться підтримка взагалі всіх месенджерів: Viber, iMessage, Signal та інших.

Цю функцію розробили через антимонопольний закон ЄС, який зобов'язує впровадити сумісність різних месенджерів. Її запуск має відбутися найближчим часом. Можливо, щось подібне з'явиться і в Telegram, а також інших сервісах обміну повідомленнями.

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