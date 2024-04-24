Майбутнє оновлення Windows 11 додасть в систему безліч функцій на базі штучного інтелекту. Але не для всіх.

До кінця 2024 року Microsoft випустить оновлену версію Windows 11 24H2, яка отримає низку можливостей штучного інтелекту і нейромереж. Заради неї компанія навіть скасувала реліз Windows 12 цього року.

Як пише Neowin, для повноцінного використання ШІ-функції знадобиться процесор з NPU (Neural Processing Unit – спеціалізоване обладнання, що відповідає за складні обчислення). Перевірити, чи має ваш комп'ютер процесор з NPU-модулем, дуже просто. Для цього:

Запустіть "Диспетчер завдань" і перейдіть на вкладку "Продуктивність".

Якщо під інформацією поруч із процесором, пам'яттю, сховищем, мережею і графічним процесором зазначено "NPU 0" - значить, цей модуль у вас є і він активний.

Якщо ні – він або відсутній у процесорі, або потрібно завантажити драйвери з веб-сайту виробника.

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CPU з модулями NPU стали з'являтися відносно нещодавно – наприклад, це деякі моделі Intel 14-го покоління, AMD Ryzen серій 7000/8000, а також Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2 або Snapdragon X Elite і новіші. Також варто зазначити, що для роботи ШІ-функції ПК повинен мати щонайменше 16 ГБ ОЗУ.

Нейромережі будуть залучені в Windows 11 для роботи ШІ чат-бота Copilot, технології апскейлінгу Super Resolution, а також у вбудованих додатках (Paint, "Фото", "Блокнот"), забезпечуючи їм "розумний" функціонал, який раніше був недоступним або вимагав від користувача складних навичок.

Станом на березень 2024 року, частка Windows 10 становить 70%, тоді як Windows 11 встановлена лише на 26% пристроїв. Що стосується України, то тут нова ОС і зовсім безнадійно програє "десятці". Її встановлено тільки на 12,5% комп'ютерів.

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