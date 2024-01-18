Якщо свого часу для запуску Windows 10 було достатньо всього 1 ГБ пам'яті, то в 2024 році ця цифра зросла до 16 ГБ.

Торік функції на базі штучного інтелекту почали з'являтися в ноутбуках і смартфонах. У 2024 році зростання індустрії продовжиться, але програмні можливості ШІ зажадають відповідних апаратних потужностей.

Як повідомляє портал TrendForce, низка компаній вже говорять про підвищення системних вимог для обчислювальних пристроїв. Так, наприклад, Microsoft встановила 16 ГБ оперативної пам'яті в якості мінімальної системної вимоги для ПК з функціями на базі штучного інтелекту.

Це означає, що у всіх нових ноутбуках і ПК в якості базової комплектації пам'яті буде встановлено 16 ГБ пам'яті. З одного боку, це плюс, адже навіть офісні лептопи стануть потужнішими. Але є і негативна сторона такого рішення – підвищення роздрібної вартості й без того досить дорогих пристроїв.

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Системні вимоги Windows ніколи не відрізнялися "ненажерливістю" – для запуску Windows 10 було достатньо всього 1 ГБайт оперативної пам'яті. Однак з виходом W11 системні вимоги помітно зросли і тепер хоча б потрібно мінімум 4 ГБ. Це і називають головною причиною повільного зростання популярності "одинадцятки".

Зараз Microsoft активно додає функції на базі ШІ у всі свої продукти. А в майбутніх Windows-ноутбуках вперше за 30 років з'явиться нова кнопка – Copilot. Вона буде відкривати вбудованого в Windows чат-бота.

Якщо вірити чуткам, крім звичайної Windows 12 з ШІ-функціями, буде випущена і "полегшена" версія, призначена для пристроїв зі слабким "залізом". Вона має стати своєрідною відповіддю Chrome OS.

Microsoft вже підтвердила, що в 2024 році на нас чекає велике оновлення Windows з упором на штучний інтелект. Журналісти стверджують, що нова ОС буде по-справжньому "революційною", а в мережі вже з'являються концепти дизайну.

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