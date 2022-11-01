Завдяки цій технології в корпус смартфона можна вмістити ще більші камери.

Нове покоління смартфонів отримало потужні камери, але розміри оптики змушують виробників створювати великі модулі, що випирають з корпусу на кілька міліметрів, а то і більше – чого тільки вартий модуль в нових айфонах.

Виправити цю ситуацію взялися в Xiaomi. Виробник запатентував нову конструкцію поворотної камери для смартфона, яка вже була схвалена та опублікована китайським регулятором.

Принцип роботи наступний: в складеному стані блок камери повністю ховається в корпусі смартфона і ніяк не виступає за межі задньої панелі. Однак як тільки користувачеві потрібно буде зробити знімок, блок повністю повертається на 90 градусів. Завдяки цій технології в корпус смартфона можна вмістити ще більші камери.

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Плюсів у даній конструкції купа. Сама камера більше не випирає і не дряпається. Водночас такі смартфони будуть помітно тонше, оскільки блоки камер розташовані не класичним способом.

Втім, поки складно сказати, коли ми побачимо подібні смартфони у ділі. Як показує практика, від реєстрації патенту до налагодження масового виробництва може пройти немалий час.

Який Xiaomi взяти у 2022 році

Раніше УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів Xiaomi 2022 року на думку редакції Gizchina. Визначали їх на основі камер, продуктивності, батареї, ціни й загального враження від використання.

Звання найкращого флагмана китайського виробника очікувано дісталося Xiaomi 12 Pro. Найкращим середньобюджетним смартфоном визнали Xiaomi 12 Lite, а найкращим бюджетним – Redmi Note 11 Pro+.

Нагадаємо, напередодні Xiaomi поповнила асортимент своїх бездротових навушників вкрай незвичайною моделлю – Bone Conduction. Вони виділяються на тлі конкурентів унікальною технологією передачі звуку, який проходить через кістки черепа, а не по повітрю.

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