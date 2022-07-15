Насамперед воно призначене для підприємств та навчальних закладів.

Google випустила "операційку" Chrome OS Flex, відгалуження від Chrome OS, яка покликана подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом.

Її вже можна встановити на Windows-ПК і Макбуки. Компанія перевірила роботу на більш ніж 400 пристроях, пише The Verge.

Chrome OS Flex практично нічим не відрізняється від звичайної Chrome OS. Вона заснована на тому самому вихідному коді, тому оновлення обох "операційок" відбуватиметься практично синхронно.Перефразовуючи, користувачі отримують доступ до всіх можливостей системи, фірмового голосового асистента і, само собою, маркетплейсу Google Play.

Як встановити Chrome OS Flex

Образ тестової збірки можна завантажити на офіційному сайті проєкту, а потім встановити за допомогою USB-накопичувача об'ємом не менше 8 ГБ. Chrome OS Flex поширюється безкоштовно.

Після установки старі ПК почнуть включатися й працювати в рази швидше, оскільки Chrome OS Flex не вимоглива до заліза: процесор Intel або AMD x86-64-bit, від 4 ГБ ОЗУ, від 16 ГБ ПЗУ і доступ до BIOS.

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