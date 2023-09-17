Найбільш збалансовані варіанти від різних виробників.

У 2023 році виробникам вдалося вивести середньобюджетні смартфони на новий рівень – більшість з них може похвалитись потужною "начинкою", якісною камерою і дивовижною автономністю. Редактори Gizchina відібрали п'ятірку найкращих Android-смартфонів, які сьогодні можна купити за $300 або 11 000 в грн.

До списку Gizchina потрапило відразу три моделі Xiaomi, а точніше її суббрендів Redmi і Рoco, а також пристрої iQOO та Motorola.

Redmi Note 12 Turbo – головний смартфон 2023 року вартістю до $300. Він потужніше деяких бюджетних флагманів, має 120-герцовий OLED-дисплей з рекордно тонкими рамками, а ззаду розташована потрійна камера на 64+8+2 мегапікселів, причому основний об'єктив навіть отримав оптичну стабілізацію.

– головний смартфон 2023 року вартістю до $300. Він потужніше деяких бюджетних флагманів, має 120-герцовий OLED-дисплей з рекордно тонкими рамками, а ззаду розташована потрійна камера на 64+8+2 мегапікселів, причому основний об'єктив навіть отримав оптичну стабілізацію. Слідом йде Redmi Note 12T Pro з декількома помітними апгрейдами. Камера і батарея тут ті ж, що і в 12 Turbo, але процесор потужніший (Dimensity 8200-Ultra), а частота кадрів може становити 144 Гц. Також є підтримка Dolby Vision.

з декількома помітними апгрейдами. Камера і батарея тут ті ж, що і в 12 Turbo, але процесор потужніший (Dimensity 8200-Ultra), а частота кадрів може становити 144 Гц. Також є підтримка Dolby Vision. Трійку "середняків" замикає IQOO Z8 , який відрізняється хорошим поєднанням продуктивності та ціни. Однією з його "фішок" є зарядка потужністю 120 Вт – від 0% до 100% смартфон заряджається менше, ніж за 20 хвилин. Працює він на базі чипсета Dimensity 8200 в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті.

На четвертому місці розташувався Moto G Stylus 5G (2023) – по суті, це єдина альтернатива Galaxy S23 Ultra зі стилусом. Замикає п'ятірку Росо X5 Pro: тут вам і 120-герцовий AMOLED-дисплей, і потужний чипсет Snapdragon 778G, і крута потрійна камера на 108+8+2 Мп.

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Якщо бюджетний трохи менше, є аналогічний рейтинг для смартфонів до 6000 грн. Всі вони пропонують якісний, яскравий екран, оптимальний для ігор і роботи процесор, а також велику автономність.

А якщо потрібен найпотужніший смартфон, таким на сьогодні є OnePlus Ace 2 Pro. Апарат має розігнаний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і деяку нову технологію роботи з пам'яттю – середня швидкість відкриття додатків зросла втричі.

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