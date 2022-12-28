Microsoft раніше офіційно підтвердила, що буде випускати нові Windows раз в три роки.

Раніше з'явилася інформація про те, що Microsoft переходить на трирічний цикл розробки Windows. Як буде виглядати наступна "вінда", припустив відомий IT-дизайнер Камер Каан Авдан в новому YouTube-ролику.

У відео Авдан виділив кілька важливих особливостей у зміні ОС. Насамперед – найбільше візуальне оновлення системи за весь час, яке додасть динамічні шпалери, що адаптуються під віджети на робочому столі.

Ще однією фішкою стала більш динамічна область віджетів з медіаплеєром, календарем і погодою. Що показово, шпалери та іконки дизайнер намалював самостійно, вони не базуютьс на будь-яких витоках – рівно, як і функції, представлені в відео.

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На цей момент Microsoft займається раннім прототипуванням нової системи. Відомо навіть її кодове ім'я – Next Valley.

У жовтні цього року компанія випадково показала скріншот з прототипом наступної версії Windows. З основних змін – інтерфейс став краще оптимізований для сенсорного введення, а панель завдань виконана у форматі "острова" з відступами від країв екрана.

Реліз актуальної версії Windows 11 відбувся цієї осені. УНІАН розповідав про фішки "одинадцятки", заради яких варто перейти на нову OC.

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