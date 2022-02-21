Менше, ніж пів року тому Microsoft випустила свою нову операційну систему Windows 11. Напередодні компанія представила перше велике оновлення для неї, додавши в систему безліч цікавих нововведень.
Втім, раптово, в мережі спливла інформація про початок розробки Windows нового покоління. Журналісти техпорталу наголошують, що нова вінда буде "зовсім іншою операційною системою".
Фахівці також перерахували основні відмінності Windows 12 від 11:
- Microsoft планує відмовитися від частини старої основи, на якій були розроблені ранні операційні системи, включаючи Windows 11;
- Home і Pro-версії Windows 12 вимагатимуть обов'язкової наявності зареєстрованого облікового запису Microsoft;
- Також нова "вінда" потребуватиме наявності чіпа безпеки Microsoft Pluton і криптографічного чіпа TPM 2.0;
- Частина напрацювань зі спрощеної ОС Windows 10x будуть перенесені в нову версію, щоб система могла працювати на низькопродуктивних комп'ютерах.
Про терміни виходу наступної ОС поки що говорити зарано. Журналісти зазначають, що підтримка "десятки" триватиме щонайменше до 2025 року, а термін закінчення підтримки актуальної Windows 11 ще не вказано. Швидше за все, ОС отримуватиме оновлення аж до наступного покоління.
Напередодні Google випустила Chrome OS Flex – нову операційну систему, покликану подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом. Вона доступна всім охочим на Windows-ПК та Макбуках, а її установка займає "лічені хвилини".