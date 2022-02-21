Очікується, що в нову версію Windows буде перенесено багато напрацювань зі спрощеної Windows 10X.

Менше, ніж пів року тому Microsoft випустила свою нову операційну систему Windows 11. Напередодні компанія представила перше велике оновлення для неї, додавши в систему безліч цікавих нововведень.

Втім, раптово, в мережі спливла інформація про початок розробки Windows нового покоління. Журналісти техпорталу наголошують, що нова вінда буде "зовсім іншою операційною системою".

Фахівці також перерахували основні відмінності Windows 12 від 11:

Microsoft планує відмовитися від частини старої основи, на якій були розроблені ранні операційні системи, включаючи Windows 11;

Home і Pro-версії Windows 12 вимагатимуть обов'язкової наявності зареєстрованого облікового запису Microsoft;

Також нова "вінда" потребуватиме наявності чіпа безпеки Microsoft Pluton і криптографічного чіпа TPM 2.0;

Частина напрацювань зі спрощеної ОС Windows 10x будуть перенесені в нову версію, щоб система могла працювати на низькопродуктивних комп'ютерах.

Про терміни виходу наступної ОС поки що говорити зарано. Журналісти зазначають, що підтримка "десятки" триватиме щонайменше до 2025 року, а термін закінчення підтримки актуальної Windows 11 ще не вказано. Швидше за все, ОС отримуватиме оновлення аж до наступного покоління.

Напередодні Google випустила Chrome OS Flex – нову операційну систему, покликану подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом. Вона доступна всім охочим на Windows-ПК та Макбуках, а її установка займає "лічені хвилини".

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