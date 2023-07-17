Подібні лоти зазвичай продаються по $40-50 тис., але цей екземпляр дійсно рідкісний.

На американському аукціоні LCG auctions був проданий запечатаний iPhone 2G на 4 ГБ за $158 644. Таким чином він став найціннішим лотом в історії онлайн-аукціону.

Настільки висока ціна нерозпечатаного оригінального iPhone обумовлена його рідкісною модифікацією – він має 4 Гбайт вбудованої пам'яті замість 8 Гб. Ця модифікація випускалася кілька місяців, тому представляє велику цінність для колекціонерів, повідомляє 9to5Mac.

Крім того, смартфон належав одному з розробників Apple, який брав участь у створенні iPhone. Але його ім'я не повідомляється.

Відео дня

Також на цьому аукціоні був проданий ще один запечатаний iPhone 2G, але в конфігурації з 8 ГБайт пам'яті, тому ціна на нього була істотно нижче – $44 тисячі.

Нерозпаковані оригінальні iPhone в будь-яких виконаннях є дуже цінними предметами для колекціонерів, навіть попри те, що, як зазначає 9to5mac, деякі з них на момент продажу на аукціоні вже неможливо включити, і вони є повністю непридатними.

Нагадаємо, перший iPhone був випущений в далекому 2007 році. Ціна смартфона на старті продажів починалася з 499 доларів (~18 500 грн) за модель на 4 ГБ, версія з 8 ГБ пам'яті коштувала 599 доларів (~22 000 грн).

iPhone 15: що відомо про новинку

А тим часом до презентації нових айфонів залишається менш ніж два місяці. Раніше стало відомо, що всі моделі iPhone 15 отримають збільшені батареї. Так що час роботи смартфонів без підзарядки має бути дуже пристойним. Також вони вийдуть з роз'ємом USB-C. якого раніше ніколи не було в смартфонах Apple.

Між тим відразу декілька джерел повідомляє, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії. Зокрема, моделі Pro можуть подорожчати на 200 доларів. Остання така кардинальна зміна цін була в 2017-му, коли був представлений iPhone X за $999.

Вас також можуть зацікавити новини: