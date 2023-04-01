На ньому була унікальна наклейка від Apple.

У США відбувся ще один аукціон, на якому за величезні гроші продали iPhone першого покоління в нерозпечатаному вигляді. Цього разу це був рідкісний екземпляр з унікальною наклейкою від Apple.

Унікальність цього лота полягає в тому, що поверх пакувальної плівки, в яку обгорнута коробка Айфона, нанесена наліпка "Lucky You" ("Щасливчик"). Причому на цій наклейці зображено логотип Apple. Зазначається, що власник смартфона виграв його в одному з конкурсів, що проводився компанією.

Для доказу справжності вмісту коробки, аукціонний будинок надав рентгенівські знімки, які показали наявність всіх комплектуючих, зокрема смартфона, зарядки, дроти, навушників, док-станції, документації й навіть спеціальної ганчірочки.

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У підсумку, рідкісний iPhone першого покоління був проданий за 40 320 доларів (~1,5 млн грн). За такою ж ціною можна купити, наприклад, Tesla Model 3. Очевидно, що привабливість таких унікальних лотів для колекціонерів поступово буде тільки зростати й через кілька поколінь вони будуть продані ще за вищими цінами.

Нагадаємо, перший iPhone був випущений в далекому 2007 році. Ціна смартфона на старті продажів починалася з 499 доларів (~18 500 грн) за модель на 4 ГБ, версія з 8 ГБ пам'яті коштувала 599 доларів (~22 000 грн).

Три гаджети, які ми очікуємо від Apple цієї весни

На початку березні компанія представила "жовтий" iPhone 14, а до кінця літа очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air на чіпі М2 і Mac Pro теж з чіпом М2. Також навесні-влітку Apple випустить спеціальну версію AirPods Pro з USB-C замість Lightning. Ходять чутки й про друге покоління AirPods Max.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть смартфони iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, швидше за все, нові планшети.

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