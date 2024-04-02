Google "полює" за інформацією людей в інтернеті, вважають користувачі.

Компанія Google погодилася знищити мільярди приватних даних відвідування веб-сторінок, щоб врегулювати позов, що компанія таємно відстежувала за активністю людей в інтернеті, які переглядали сторінки в режимі "інкогніто".

Як повідомляє агентство Reuters, умови врегулювання позову були подані в понеділок до федерального суду Окленда, штат Каліфорнія, і вимагають схвалення окружним суддею США.

Зазначається, що адвокати позивачів оцінили угоду в понад 5 мільярдів доларів. При цьому Google не відшкодовує збитки, але користувачі можуть індивідуально подати до суду на компанію.

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У виданні нагадали, що груповий позов розпочався в 2020 році, що охопив мільйони користувачів Google, які використовували приватний перегляд з 1 червня 2016 року.

Користувачі стверджували, що аналітика, файли cookie та програми Google дозволяють відстежувати за людьми, які використовували режим "інкогніто" в браузері Chrome та режим "приватного" перегляду в інших браузерах.

За їх словами, це перетворило Google на "непідзвітне сховище інформації", дозволяючи дізнаватися про їхніх друзів, улюблену їжу, хобі, шопінгові звички та "найінтимніші та потенційно незручні речі", за якими вони полюють в Інтернеті.

Згідно з угодою, Google розпочав процес оновлення інформації про те, що вона збирає в режимі "приватного" перегляду. Також користувачам приватного режиму дозволять блокувати сторонні cookie протягом п'яти років.

"В результаті Google збиратиме менше даних із сеансів приватного перегляду користувачів, та зароблятиме менше грошей на цих даних", - написали адвокати позивачів.

В свою чергу представник Google Хосе Кастанеда зазначив, що компанія рада врегулювати позов, який вона вважає безпідставним.

"Ми ніколи не пов'язуємо дані з користувачами, коли вони використовують режим інкогніто. Ми раді видалити старі технічні дані, які ніколи не були пов'язані з особою і ніколи не використовувалися для будь-якої форми персоналізації", - додав Кастанеда.

Google – останні новини

Компанія Google вирішила відмовитися від однієї зі своїх найстаріших функцій – можливості перегляду кешованих версій веб-сторінок.

З 2 квітня проект "Google Подкасти" припинив своє існування. Це популярний сервіс, який пропонував користувачам можливість безкоштовно слухати велику бібліотеку подкастів.

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