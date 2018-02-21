Голова ТОДА Барна закликав голів ОТГ провести інвентаризацію наявних земель, аби збільшити свої фінансові надходження

15:36, 21 лютого 2018
Тернопіль
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фото прес-служби ТОДА

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав голів ОТГ провести інвентаризацію наявних земель, аби збільшити свої фінансові надходження.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, про це він говорив сьогодні під час наради з головами ОТГ області.

Він зазначив, що для реалізації проектів, які фінансуватимуться з державної субвенції, необхідна ще і співфінансування. Потенціал у збільшення надходжень до бюджетів ОТГ він вбачає в раціональному використанні земель.

«Перше, що потрібно зробити, – це легалізувати землю. Ми передаємо громадам майже 40 тис. га землі, і це дозволить нарешті провести інвентаризацію. Тоді ми побачимо, хто ефективно буде використовувати землю та як її використовували раніше. Відтак, легалізація землі в громадах – це питання вашої відповідальності. Адже 100% земельного податку – це ваші ресурси. Крім того, 60% ПДФО та податок на акцизи – це також ваші доходи. Тому працюємо над тим, щоб не лише розвивалися міста, а й відроджувалися села», – закликав голів ОТГ Барна.

фото прес-служби ТОДА

Він також зосередив увагу на необхідності приєднання нових населених пунктів до вже діючих громад, щоб підвищити якість та самодостатніть ОТГ.

Керівник області принагідно відзначив, що у 2018 році відкриваються нові перспективи, зокрема, завдяки чималим фінансовим надходженням від держави на розвиток сільськогосподарського сегменту, тваринництва та створення кооперативів.

«Що ж стосується проектів на формування інфраструктури ОТГ, то на це загалом по державі передбачено майже 2 млрд грн. Тернопільщина з цих коштів отримає близько 100 млн. Нам уже завчасно потрібно готуватися до підготовки проектів та відповідально підходити до пошуку проектантів, адже з цим у нас є проблеми. Часто недобросовісні проектанти беруться за виконання цієї частини роботи і як наслідок – маємо неякісні проекти та відсутність можливості для їх реалізації», – зазначив Барна.

фото прес-служби ТОДА

Також він зосередив увагу на тому, що коштів, які виділяє держава по субвенції на формування інфраструктури ОТГ, буде не достатньо, щоб осягнути роботи в повній мірі. Тому закликав голів ОТГ уже думати про те, де взяти кошти на співфінансування з місцевих бюджетів.

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Теги: #новини Тернопільщина