Голова ТОДА Барна закликав голів ОТГ провести інвентаризацію наявних земель, аби збільшити свої фінансові надходження

Барна також зосередив увагу на необхідності приєднання нових населених пунктів до вже діючих громад, щоб підвищити якість та самодостатніть ОТГ.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав голів ОТГ провести інвентаризацію наявних земель, аби збільшити свої фінансові надходження.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, про це він говорив сьогодні під час наради з головами ОТГ області.

Він зазначив, що для реалізації проектів, які фінансуватимуться з державної субвенції, необхідна ще і співфінансування. Потенціал у збільшення надходжень до бюджетів ОТГ він вбачає в раціональному використанні земель.

«Перше, що потрібно зробити, – це легалізувати землю. Ми передаємо громадам майже 40 тис. га землі, і це дозволить нарешті провести інвентаризацію. Тоді ми побачимо, хто ефективно буде використовувати землю та як її використовували раніше. Відтак, легалізація землі в громадах – це питання вашої відповідальності. Адже 100% земельного податку – це ваші ресурси. Крім того, 60% ПДФО та податок на акцизи – це також ваші доходи. Тому працюємо над тим, щоб не лише розвивалися міста, а й відроджувалися села», – закликав голів ОТГ Барна.

Він також зосередив увагу на необхідності приєднання нових населених пунктів до вже діючих громад, щоб підвищити якість та самодостатніть ОТГ.

Керівник області принагідно відзначив, що у 2018 році відкриваються нові перспективи, зокрема, завдяки чималим фінансовим надходженням від держави на розвиток сільськогосподарського сегменту, тваринництва та створення кооперативів.

«Що ж стосується проектів на формування інфраструктури ОТГ, то на це загалом по державі передбачено майже 2 млрд грн. Тернопільщина з цих коштів отримає близько 100 млн. Нам уже завчасно потрібно готуватися до підготовки проектів та відповідально підходити до пошуку проектантів, адже з цим у нас є проблеми. Часто недобросовісні проектанти беруться за виконання цієї частини роботи і як наслідок – маємо неякісні проекти та відсутність можливості для їх реалізації», – зазначив Барна.

Також він зосередив увагу на тому, що коштів, які виділяє держава по субвенції на формування інфраструктури ОТГ, буде не достатньо, щоб осягнути роботи в повній мірі. Тому закликав голів ОТГ уже думати про те, де взяти кошти на співфінансування з місцевих бюджетів.