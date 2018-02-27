На Тернопільщині до морозів облаштували 197 стаціонарних пунктів обігріву

Місцева влада запевняє, що пожежно-рятувальні підрозділи області готові оперативно протидіяти загрозам зимового періоду.

На Тернопільщині облаштували 197 стаціонарних пунктів обігріву.

Як повідомив на нараді регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася під головуванням заступника голови Тернопільської ОДА Олега Валова, начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей, переважно дані пункти діють на базі закладів охорони здоров’я.

«У разі їх заповнення для надання допомоги населенню після звернення органів влади рятувальники можуть розгорнути 14 пунктів обігріву на базі наметів та 4 пересувних пункти обігріву на базі спеціально-пристосованого автотранспорту. Також, при потребі, будуть задіяні 2 електрогенератори та 5 одиниць техніки в якості тягачів. Пожежно-рятувальні підрозділи краю готові оперативно протидіяти загрозам зимового періоду», – запевнив Маслей.

Під час наради обговорили присутні також обговорили питання щодо готовності екстрених служб області до реагування на можливі надзвичайні події та ситуації, пов’язані з ускладненням погодних умов.

Також розглянули питання організації належної взаємодії органів управління та сил цивільного захисту та залучення відповідних сил і засобів, з метою мінімізації негативних наслідків суттєвого пониження температури повітря.