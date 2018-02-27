Барна закликав жителів Тернопільщини скористатися фінансовою допомогою держави для започаткування власного бізнесу

Барна принагідно розповів про державну програму підтримки кооперативів та фінансування їх створення, а також розповів про відшкодування частини коштів на будівництво тваринницьких комплексів.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав жителів області скористатися фінансовою допомогою держави для започаткування власного бізнесу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, про це він говорив у Кременецькому районному центрі підтримки підприємництва, де поспілкувався з працівниками та ознайомився з їхньою роботою.

Барна принагідно розповів про державну програму підтримки кооперативів та фінансування їх створення, а також розповів про відшкодування частини коштів на будівництво тваринницьких комплексів.

«Це чудовий стимул для того, щоб розпочати власний бізнес і заробляти реальні гроші не десь за кордоном, а вдома. І ця ініціатива має бути підтримана на всіх рівнях влади на місцях та донесена до жителів області», – наголосив керівник області.

Він додав, що в області працюють вже чотири центри підтримки підприємництва: в Тернополі, Кременці, Чорткові та Бережанах.

«Це добра можливість для майбутніх підприємців, а також уже функціонуючого бізнесу отримати безкоштовну інформацію про різні програми підтримки підприємництва, пройти семінари, тренінги та отримати фахову допомогу. Ми сьогодні піднімаємо середню заробітну плату, створюємо нові робочі місця, працюємо з потенційними інвесторами та йдемо назустріч бізнесу. Впроваджуємо реформи в освіті та медицині й покращуємо послуги безпеки. Підтримуємо аграріїв, вкладаємо значні фінансові ресурси у ремонт шкіл, лікарень, у відкриття садочків та амбулаторій. І робимо це для того, щоб дати можливість людям працювати вдома, а не шукати заробітків за кордоном," – підкреслив Барна.