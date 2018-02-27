Барна закликав жителів Тернопільщини скористатися фінансовою допомогою держави для започаткування власного бізнесу
Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав жителів області скористатися фінансовою допомогою держави для започаткування власного бізнесу.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, про це він говорив у Кременецькому районному центрі підтримки підприємництва, де поспілкувався з працівниками та ознайомився з їхньою роботою.
Барна принагідно розповів про державну програму підтримки кооперативів та фінансування їх створення, а також розповів про відшкодування частини коштів на будівництво тваринницьких комплексів.
«Це чудовий стимул для того, щоб розпочати власний бізнес і заробляти реальні гроші не десь за кордоном, а вдома. І ця ініціатива має бути підтримана на всіх рівнях влади на місцях та донесена до жителів області», – наголосив керівник області.
Він додав, що в області працюють вже чотири центри підтримки підприємництва: в Тернополі, Кременці, Чорткові та Бережанах.
«Це добра можливість для майбутніх підприємців, а також уже функціонуючого бізнесу отримати безкоштовну інформацію про різні програми підтримки підприємництва, пройти семінари, тренінги та отримати фахову допомогу. Ми сьогодні піднімаємо середню заробітну плату, створюємо нові робочі місця, працюємо з потенційними інвесторами та йдемо назустріч бізнесу. Впроваджуємо реформи в освіті та медицині й покращуємо послуги безпеки. Підтримуємо аграріїв, вкладаємо значні фінансові ресурси у ремонт шкіл, лікарень, у відкриття садочків та амбулаторій. І робимо це для того, щоб дати можливість людям працювати вдома, а не шукати заробітків за кордоном," – підкреслив Барна.