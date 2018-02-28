Ще 15 млн грн область отримає на закупівлю сучасних навчальних лабораторій з хімії, фізики та географії.

На Тернопільщині цього року на 5 млн грн закуплять сучасне мультимедійне обладнання для 200 початкових класів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії облдержадміністрації заявив голова ТОДА Степан Барна.

«У класи, в яких навчається понад 10 учнів, куплять сучасні комп’ютери, мультимедійні проектори. Щоб діти не просто ходили в школу, а отримували якісні знання, які потім поможуть їм вступити у вищий учбовий заклад», – сказав Барна.

За його даними, ще 15 млн грн область отримає на закупівлю сучасних навчальних лабораторій з хімії, фізики та географії. Завдяки цьому, розраховує керівництво області, рівень знань учнів з даних предметів має істотно зрости, що згодом має проявитися під час здачі ЗНО.

Ще 7 млн грн надійде на закупівлю шкільних автобусів.

«20 млн грн область отримає на будівництво нових спортивних майданчиків. Ті громади, які зацікавлені у розвитку спорту, отримають кошти. Бо дітям потрібно змалку створювати необхідні умови, щоб потім вони могли демонструвати якісь вагомі результати у спорті. Ми прийняли рішення за кошти ФРР на Кременеччині створити спортінтернат з необхідною інфраструктурою. Це дасть можливість залучити більше коштів. І використовуючи наявні санну трасу та лижний трамплін створити там ядро для підготовки олімпійців», – поділився планами Барна.