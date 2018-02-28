Попри наявний конфлікт інтересів, депутат Тростянецької сільської ради Монастириського району проголосувала для виділення собі земельної ділянки.

На Тернопільщині оштрафували депутата сільради, яка проголосувала за виділення собі 2 га землі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, постановою Монастириського районного суду її визнано винною та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Попередньо було встановлено, попри наявний конфлікт інтересів, депутат Тростянецької сільської ради Монастириського району проголосувала для виділення собі земельної ділянки.

Працівниками поліції було складено протоколи про вчинення депутатом Тростянецької сільської ради правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП за фактом неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів і вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.