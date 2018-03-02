Екоінспекція, провівши вимірювання якісних показників ґрунту, встановила факт забруднення землі, яким завдано шкоди навколишньому природному середовищу.

На Тернопільщині через незаконний злив відходів молокозаводу довкіллю завдано збитків на 800 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, представники органів місцевого самоврядування Козлова Козівського району звернулися до екологічної інспекції й повідомили про факт зливу відходів молочних продуктів на території селищної ради.

Екоінспекція, провівши вимірювання якісних показників ґрунту, встановила факт забруднення землі, яким завдано шкоди навколишньому природному середовищу на понад 0,8 млн грн. Про подію екологи повідомили правоохоронців.

З’ясувалося, що відходи молочних продуктів на території Козлівської селищної ради злили водії автомобілів ДАФ – 33-річний та 57-річний жителі Тернополя. Чоловіки є співробітниками однієї з логістичних фірм обласного центру, яка по договору здійснює перевезення продукції місцевого молокозаводу.

Розпочалися слідчі дії в ході яких буде проведено ряд експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 239 ККУ (забруднення земель).