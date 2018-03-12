На Тернопільщині розпочався двомісячник благоустрою (відео)

Зокрема, Службі автомобільних доріг доручено забезпечити ліквідацію ямковості на державних дорогах, а також перейти у формат впорядкування узбіч.

На Тернопільщині розпочався двомісячник благоустрою. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав сььогодні голова ТОДА Степан Барна.

«На часі – підготовка до Великодня, яка має супроводжуватися не лише святковим настроєм, а й тим, що Тернопілля має бути очищеним від сміття. Всі без винятку органи державної влади, місцевого самоврядування повинні включитися в цей процес. Всі мають долучатися до загальнообласної кампанії прибирання. І пам’ятаймо, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Цей лейтмотив має бути елементом нашої спільної інформаційної кампанії, яка має закликати до сумління всіх, хто сьогодні забруднює нашу область», – наголосив Барна.

Службі автомобільних доріг доручено забезпечити ліквідацію ямковості на державних дорогах, а також перейти у формат впорядкування узбіч.

За виконанням розпорядження голови облдержадміністрації буде стежити Державна екологічна інспекція в області, управління житлово-комунального господарства, управляння екології та природних ресурсів ОДА.