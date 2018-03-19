У Тернополі вандали поламали дерева на алеї стрілецької дивізії "Галичина" (фото)

Наразі поліцейські розшукують причетних до цього злочину.

У Тернополі розшукують вандалів, які поламали усі дерева на алеї, висадженій на честі стрілецької дивізії «Галичина».

Читайте такожПід Тернополем понищили пам’ятник жертвам Голокосту (Фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що зламано 10 дерев у парку «Топільче». Їх вартість становить 4 тис. грн.

Поліцейські вживають заходів з метою встановлення осіб, причетних до злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна – ч. 1 ст. 194 ККУ.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році на честь Стрілецької дивізії «Галичина», яка воювала в роки Другої світової війни та була сформована зі складу українських добровольців, на алеї в паркутопільче висадили катальпи.