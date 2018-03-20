Барна і представники української діаспори обговорили питання популяризації Тернопільщини у світі (фото)

Тернопільська область, за словами Барни, робить багато кроків назустріч українській діаспорі, демонструючи зацікавленість у співпраці.

Голова Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА) Степан Барна зустрівся з молодими лідерами представників української діаспори «Молодіжний лідер СКУМО», які приїхали на Тернопільщину з 12 країн світу. Він обговорив з ними питання популяризації області у світі у рамках тренінгового проекту.

«Українська діаспора – це понад 20 млн українців в світі, які є добрими промоутерами нашої держави на міжнародному рівні. Тому сьогодні ми активно працюємо в тому напрямі, щоб відновити спілкування зі всіма закордонними українцями та готові до співпраці з ними», – зазанчив Барна.

Він подякував представникам всіх країн за те, що вони ставлять пріоритетним питання територіальної цілісності України.

«Дякуємо вам за те, що ставите також питання перед світовою громадськістю про визнання анексованого Криму територією України, і що також піднімаєте питання про звільнення й повернення Донбасу! Українці в світі мають робити все для того, щоб Україна була не об’єктом, а суб’єктом прийняття рішень на міжнародній арені. Тому для нас важливо, щоб ми будували майбутнє з усіма країнами, котрі нас сьогодні підтримують», – наголосив Барна.

Тернопільська область, за його словами, робить багато кроків назустріч українській діаспорі, демонструючи зацікавленість та відкритість для зустрічей, для співпраці, для обміну досвідом та спілкування.

«Ми зацікавлені у співпраці з українською діаспорою, щоб донести меседж, який буде стимулювати закордонних українців повертатися додому. Саме тому, напрацьовуємо стратегію повернення українців додому і вже готові запропонувати умови, котрі дадуть можливості вкладати гроші у розвиток економіки області і створювати власні підприємства. Ми гарантуємо їм абсолютну підтримку у реалізації бізнес-ініціатив. А також зацікавлені, щоб люди реалізовували себе на прикладі створення кооперативів та фермерських господарств. Адже сьогодні, виходячи з тих умов, які ми створили в Тернопільській області, наш регіон належить до трійки лідерів серед найбільш привабливих інвестиційних регіонів», – поінформував голова ОДА.

Довідка УНІАН. Тренінг для молодих лідерів із представників української діаспори «Молодіжний лідер СКУМО» організовує Світовий конгрес українських молодіжних організацій спільно з ТОДА.

Мета проекту – підготовка майбутніх лідерів серед представників молодіжних організацій діаспори, проведення з ними системної роботи для розвитку кращих здібностей, визначення потенціалу та талантів, активне залучення в процеси розвитку молодіжного діаспорного руху та Світового конгресу українських молодіжних організацій, розбудова діаспорних структур задля кoнсoлiдацiї світового українства, збереження національно-культурної самобутності та змiцненняiснуючих і налагодження нoвихкoнтактів. Триватиме тренінговий проект до 24 березня.