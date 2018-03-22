Зокрема, планується покращення транспортного сполучення із Марійським духовним центром у Зарваниці та Успенською Почаївською лаврою.

На Тернопільщині відремонтують дороги до духовних святинь.

Як повідомив УНІАН начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик, у 2017 році два інвестиційні проекти отримали позитивні висновки міжвідомчої комісії.

Зокрема, щодо покращення транспортного сполучення із Марійським духовним центром у Зарваниці та Успенською Почаївською лаврою.

Загальна протяжність реконструкції становить 84,7 км. Проект включає ремонт ділянок 7 автомобільних доріг.

«Ще один проект – покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-12 Стрий -– Тернопіль -– Кіровоград – Кропивницький – Знам’янка. Це спільний проект Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської дорожніх служб, координатором у якому виступає перша. Відновлення та покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги передбачає проведення її реконструкції. В тому числі 62,5 км межах Тернопільської області від кордону з Прикарпаттям до Тернополя», – зазначив Юлик.

Зважаючи на підтримку Міжвідомчої комісії з питань Державних інвестицій, Юлик запропонував під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на Тернопільщині передбачити фінансування з державного бюджету вищезазначених проектів у 2018 році, на що народні обранці погодилися.