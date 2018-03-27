На Тернопільщині збудують житло для лікарів сімейної медицини

Для Тернопільської області передбачено 178,8 млн грн для будівництва нових амбулаторій, житла для лікарів, придбання медичного обладнання та службового транспорту.

На Тернопільщині збудують 35 жилих приміщень для лікарів сімейної медицини.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час спільного засідання робочих груп з вивчення питання реформування закладів охорони здоров’я Тернопільської області та медичної ради реформ заявив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук.

«Для Тернопільської області передбачено 178,8 млн. грн, які будуть використані для будівництва нових амбулаторій, житла для лікарів, придбання медичного обладнання та службового транспорту. Також Міністерство охорони здоров’я України спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, розробили та затвердили Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги. Тому тепер у нас є законодавче підґрунтя для прийняття планів раціонального розподілу коштів у районах задля розбудови мережі «первинки» у сільській місцевості, щоб кожен українець, незалежно від місця проживання міг своєчасно отримати якісну медичну допомогу в нашій області», – сказав Богайчук.

За його даними, у 74 амбулаторіях заплановано провести ремонт, збудувати 35 житлових приміщень для лікарів ЗПСМ, закупити 130 автомобілів і придбати медичного обладнання на 80 млн грн.

«Покращення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сферах охорони здоров’я та регіонального розвитку», 0 наголосив начальник управління.

Про формування спроможності мережі первинної медико-санітарної допомоги доповідали голови та.

Під час засідання заступники голів РДА та головні лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги області обговорили спроможності мережі первинної медико-санітарної допомоги, а також затвердили проект розвитку амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Згідно з планмо, планується побудувати 18 АЗПСМ: у Бережанському, Бучацькому, Заліщицькому, Збаразькому, Козівському, Лановецькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському, Чортківському районах.

Участь у засіданні також взяли заступник голови ТОДА Юрій Юрик, голова обласної ради Віктор Овчарук, ректор Тернопільського державного медичного університету Михайло Корда.