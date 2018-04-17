На Тернопільщини відкрили унікальну сенсорну кімнату для дітей (фото)

В сенсорній кімнаті на Теребовлянщині діти з особливими освітніми потребами зможуть розвивати органи чуття та знімати стреси.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, в Теребовлянському навчально-виховному комплексі діти тепер зможуть розвиватись та займатись в унікальній сенсорній кімнаті, яку відкрили завдяки меценатам.

«Така кімната – це потужний інструмент для розширення і розвитку світогляду, сенсорного та пізнавального розвитку дітей, проведення психологічних консультацій. Це організоване особливим чином навколишнє середовище, що складається з великої кількості різного виду стимуляторів, які впливають на органи зору, слуху, нюху, тактильні рецептори. Вони виконують для психічного та емоційного стану дитини як заспокійливу дію, так і тонізують та відновлюють її, стимулюють почуття та враження. Відкриття сенсорної кімнати у Теребовлянському НВК дозволить дітям з особливими освітніми потребами відчути себе звичайними школярами», – наголосила начальнику управління освіти й науки облдержадміністрації Ольга Хома.

Спеціальне обладнання дозволить зняти фізичне і психічне напруження і досягти максимальної релаксації, стимулювати тактильні і зорові рецептори.

«Провідні педагоги оцінили дивовижні результати, які дає дітям використання сенсорної кімнати з її комплексним впливом, – поінформувала Ольга Хома. – Активні і гіперактивні діти легко заспокоюються в релакс-зоні, можуть посидіти в тихому куточку всередині мерехтливого світлодіодного фонтана. Релаксаційні вправи на водяному матраці знімають стрес, а м'яке освітлення і заспокійлива мелодія розслаблюють».

За словами начальника управління освіти й науки ОДА, діти, які страждають втратою уваги і зниженим інтересом, в активному блоці сенсорної кімнати отримують заряд енергії та активізують емоційний фон.