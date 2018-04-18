На потреби армії Тернопільщина спрямувала 50 млн грн

Військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії.

За І квартал 2018 року до держбюджету від платників Тернопільської області надійшло 49,7 млн грн військового збору.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 11,2 млн грн або на 29%.

Як повідомляв УНІАН, військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5%.