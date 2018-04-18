На потреби армії Тернопільщина спрямувала 50 млн грн

14:52, 18 квітня 2018
Тернопіль
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На потреби армії Тернопільщина спрямувала 50 млн грн / УНІАН

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 11,2 млн грн або на 29%.

Як повідомляв УНІАН, військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5%.

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Теги: #Тернопільщина#військовий збір