Тернопільського пенсіонера обікрала вдвічі молодша нова знайома

Крадійкою виявилася 32-річна мешканка обласного центру, в чиєму помешканні і випивав з другом потерпілий.

74-річний тернополянин залишився без заощаджень, які просто з його кишені витягла 32-річна знайома.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 74-річний тернополянин розповів, що втратив кошти, перебуваючи в гостях. У протиправному пенсіонер запідозрив нову знайому, яку там і зустрів.

Поліцейські підтвердили підозри потерпілого. Крадійкою виявилася 32-річна мешканка обласного центру. Саме в її помешканні і випивав з другом потерпілий. Жінка вже має судимість за крадіжки. Під час застілля помітила, що в гостя у гаманці чимало готівки, тож вирішила вкотре вдатися до протиправного. У захмелілого гостя з кишені штанів спритно витягла гаманець, витягла гроші та повернула портмоне.

Пропажу 2 тисяч гривень чоловік помітив вже вранці наступного дня. Однак злодійці вистачило часу витратити практично всю готівку на продукти харчування та обновки.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Тернополянка знову потрапить на лаву підсудних.

Зазначимо, це вже не перший подібний випадок на Тернопільщині - тоді випадкова молода знайома поцупила в тернопільського пенсіонера 26 тисяч гривень.