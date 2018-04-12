Випадкова молода знайома поцупила в тернопільського пенсіонера 26 тисяч гривень

Повернути крадені кошти жінка не змогла, оскільки витратила їх на власні потреби.

На Тернопільщині 60-річного чоловіка обікрала його нова 35-річна знайома.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про крадіжку працівникам Тернопільського відділу поліції розповів сам потерпілий. За словами постраждалого, він познайомився з жінкою, коли відпочивав в компанії друзів. Знайомство продовжилося у помешканні тернополянина.

Те, що гроші зникли, він помітив лише за кілька днів.

Поліцейські розшукали підозрювану. Мешканка обласного центру в минулому вже потрапляла в поле зору правоохоронців через крадіжки. Не втрималася зловмисниця від криміналу і тепер.

Як виявилося, коли господар помешкання заснув, жінка ретельно обшукала кімнати і таки знайшла сховок з грошима. Взяла 26 тисяч гривень, а вранці чемно пішла.

Повернути крадені кошти жінка не змогла, оскільки витратила їх на власні потреби.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Подальшу долю тернополянки вирішить суд.