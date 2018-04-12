Випадкова молода знайома поцупила в тернопільського пенсіонера 26 тисяч гривень

15:31, 12 квітня 2018
Тернопіль
98
Фото www.depo.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про крадіжку працівникам Тернопільського відділу поліції розповів сам потерпілий. За словами постраждалого, він познайомився з жінкою, коли відпочивав в компанії друзів. Знайомство продовжилося у помешканні тернополянина.

Те, що гроші зникли, він помітив лише за кілька днів.

Поліцейські розшукали підозрювану. Мешканка обласного центру в минулому вже потрапляла в поле зору правоохоронців через крадіжки. Не втрималася зловмисниця від криміналу і тепер.

Як виявилося, коли господар помешкання заснув, жінка ретельно обшукала кімнати і таки знайшла сховок з грошима. Взяла 26 тисяч гривень, а вранці чемно пішла.

Повернути крадені кошти жінка не змогла, оскільки витратила їх на власні потреби.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Подальшу долю тернополянки вирішить суд.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #крадіжка#пенсіонер#Тернопільщина