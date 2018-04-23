На Тернопільщині внаслідок ДТП травмувалась 10-річна дитина

Водій автомобіля ВАЗ 2107 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Daewoo Lanos. В результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила пасажирка Daewoo.

Внаслідок зіткнення двох легкових авто постраждала 10-річна пасажирка одного із них.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з травмованими трапилась 20 квітня в селі Кам'янки Підволочиського району.

При виїзді працівників поліції з'ясувалось, що водій автомобіля ВАЗ 2107 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Daewoo Lanos. В результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила пасажирка Daewoo.

Десятирічна дівчинка отримала тілесні ушкодження у вигляді забійної рани надбрівної ділянки. Після надання меддопомоги її відпустили додому.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.