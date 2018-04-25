На Тернопільщині оштрафували секретаря міськради, яка сама себе преміювала

Суд призначив їй покарання за скоєння правопорушень, пов’язаних з корупцією, у вигляді штрафу в сумі 3 400 грн.

Секретар, виконуючи обов’язки міського голови, призначила собі премію, за що суд визначив штраф у вигляді 3 400 грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Тернопільської області, працівниками поліції складено протоколи про вчинення секретарем Борщівської міської ради правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП за фактом неповідомлення у встановленому законом порядку та строки про наявність реального конфлікту інтересів і вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Прокурором доведено у суді, що секретар, виконуючи обов’язки Борщівського міського голови, без погодження із сесією Борщівської міської ради прийняла рішення щодо власного преміювання та підписання відповідного розпорядження. Суд призначив їй покарання за скоєння правопорушень, пов’язаних з корупцією, у вигляді штрафу в сумі 3 400 грн.