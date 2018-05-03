У Тернополі задокументували спробу дачі хабара інспектору поліції
10:21, 03 травня 2018Тернопіль
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Водій-поруник, пред’являючи документи, поставив у страховий поліс купюру в розмірі 100 грн.
Водій хотів відкупитися від патрульних 100 гривнями / Фото УНІАН
У Тернополі задокументували спробу дачі хабара інспектору поліції.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, на вул. Протасевича близько 00.50 екіпаж патрульної поліції зупинив мікроавтобус Volkswagen LT близько через порушення водієм правил дорожнього руху.
Патрульні пояснили 24-річному чоловікові суть вчиненого ним правопорушення і довели до його відома, що за це передбачена відповідальність у сумі 255 грн штрафу.
Водій, пред’являючи документи, поставив у страховий поліс купюру в розмірі 100 грн.
Щоб задокументувати факт пропозиції неправомірної вигоди на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Водночас на водія винесено адміністративну постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (порушення ПДР).
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