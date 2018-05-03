Водій-поруник, пред’являючи документи, поставив у страховий поліс купюру в розмірі 100 грн.

У Тернополі задокументували спробу дачі хабара інспектору поліції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, на вул. Протасевича близько 00.50 екіпаж патрульної поліції зупинив мікроавтобус Volkswagen LT близько через порушення водієм правил дорожнього руху.

Патрульні пояснили 24-річному чоловікові суть вчиненого ним правопорушення і довели до його відома, що за це передбачена відповідальність у сумі 255 грн штрафу.

Водій, пред’являючи документи, поставив у страховий поліс купюру в розмірі 100 грн.

Щоб задокументувати факт пропозиції неправомірної вигоди на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Водночас на водія винесено адміністративну постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (порушення ПДР).