На Тернопільщині СБУ викрила чоловіка, який виробляв і збував амфетамін (фото)

Під час обшуків у помешканні затриманого правоохоронці виявили близько 400 г амфетаміну, обладнання для його виробництва та прекурсори.

Співробітники Служби безпеки України викрили на Тернопільщині лабораторію з виготовлення амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, виготовлення психотропів місцевий житель організував у домоволодінні співмешканки незаконне виробництво психотропів. Виготовлений товар збував на території Львівської та Тернопільської областей.

За оперативною інформацією, протягом десяти місяців зловмисник синтезував понад 5 кг амфетаміну, вартість якого на «чорному ринку» перевищує 1,5 млн грн.

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Учора співробітники СБУ затримали чоловіка під час перевезення чергової партії психотропних речовин у сусідній регіон для продажу.

Під час обшуків у помешканні затриманого правоохоронці виявили близько 400 г амфетаміну, обладнання для його виробництва та прекурсори.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України.