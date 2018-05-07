Участь у святкуванні окрім місцевих жителів взяли і делегації з-за кордону.

На Тернопільщині святкуванням 807-ліття Збаража відкрили туристичний сезон.

Як повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, дійство відбулося поблизу Збаразького замку, який сьогодні є водною з візиток Тернопільської області.

Участь у святкуванні окрім місцевих жителів взяли і делегації з-за кордону.

«Ми сьогодні вітаємо не тільки місто Збараж з понад 800-літньою історією, а також відкриваємо літній туристичний сезон. Символічно, що починаємо саме із Збаража, адже це історичне місце, де пов’язана історія та культура різних народів», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Водночас він підкреслив, що в області докладають максимум зусиль для популяризації туристичного потенціалу.

«На початку цього року ми презентували проект «Тернопільське Придністер’я», який покликаний розвивати еко- та агротуризм. В рамках проекту об’єдналися кілька районів, попри які протікає річка Дністер. Встановлюємо також інформаційні вказівники до туристичних пам’яток, облаштовуємо інфраструктуру та розвиваємо малі міста – Кременець, Бережани, ЗбаражКрім того, у цьому сезоні хочемо облаштувати стоянки на транспортних шляхах та на березі Дністра, адже наш Дністровський каньйон – це одне із семи чудес України. Туристичний потенціал області також будемо презентувати на Міжнародному туристичному форумі «Ternopil Region Invest - 2018». А нещодавно в області стартував новий проект «Тернопілля історичне», що має на меті зібрати та систематизувати на одній електронній карті всі історичні місця області, які є або можуть бути цікавими для туристів. До цих місць також встановлюють інформаційні вказівники та спеціальні таблички», – розповів Барна.

Він також нагадав, що в області розташовано понад 30 замків та два великі духовні центри.

«Саме духовні святині у Зарваниці та у Почаївській лаврі щороку приваблюють до нашого регіону понад 2 млн туристів. І це саме той напрям, який потрібно розвивати та популяризувати надалі», – зауважив керівник області.

Під час святкування Дня міста Збараж гостей частували стравами, приготованими під час традиційного «Капусняк та вареник Fest». Також відбулися змагання для школярів «Скарби Героїв», показові виступи і лицарські бої від Клубу історичної реконструкції «Збаразький Гарнізон», виступи гирьовиків, карбування монет, виступи скелелазів тощо. Дітей розважали на атракціонах та майданчиках. Завершилося святкування концертом.