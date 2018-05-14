Водій автомобіля Chevrolet Tacuma не впорався з керуванням та допустив перекидання транспорту.

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася в селі Мишковичі Тернопільського районі.

За попередніми даними, водій автомобіля Chevrolet Tacuma не впорався з керуванням та допустив перекидання транспорту. Кермувальник відбувся забоєм поперекової ділянки хребта.

Натомість пасажир 1972 року народження потрапив до лікарні з переломом шийного відділу хребта та закритим переломом правого передпліччя. Інший пасажир отримав смертельні травми, він помер на місці ДТП.

Аварію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ (порушення ПДР).