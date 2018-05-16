Шахраї представилися підприємцями та запропонували пенсіонерці купити дешеву постільну білизну, і поки одна з жінок розмовляла з господинею, решта обнишпорили хату та знайшли у сховку гроші.

На Тернопільщині у 81-річної жінки шахраї викрали 10 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, невідомі чоловіки та жінки учора зайшли на подвір’я жительки села Краснопуща на Бережанщині й запропонували дешеву постільну білизну.

Допоки одна з жінок розмовляла з господинею, решта обнишпорили хату та знайшли у сховку гроші. Окрім 10 тис. грн злодії також вкрали новий набір столових приборів.

Пенсіонерка помітила пропажу, лиш коли невідомі пішли з її помешкання. Відтак зателефонувала поліцейським. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.