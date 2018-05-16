Про зникнення чоловіка поліцейським повідомила його донька.

На Тернопільщині втонув 73-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, мешканця села Добриводи знайшли мертвим у водоймі. Пенсіонер ще 12 травня пішов рибалити і не повернувся додому.

Про зникнення чоловіка поліцейським повідомила його донька. Жінка розповіла, що батько вранці пішов з дому до озера, після цього його ніхто не бачив. До водойми направили місцевих рятувальників та поліцейських. Тіло чоловіка знайшли у воді під мостом. Слідів насильницької смерті на тілі потопельника не виявлено. Остаточну причину смерті встановлять після судово-медичної експертизи.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно сттті 115 ККУ.