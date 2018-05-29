Спортсменка з Тернопільщини перемогла на міжнародних змаганнях у складі паралімпійської збірної

Вихованка ДЮСШІ «Інваспорт», майстер спорту України міжнародного класу Зазуляк в потрійному стрибку виборола золоту нагороду.

Спортсменка з Тернопільщини Ольга Зазуляк виборола перемогу на міжнародних змаганнях у складі паралімпійської збірної команди України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, турнір з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю проходив в італійському місті Рієті.

Вихованка ДЮСШІ «Інваспорт», майстер спорту України міжнародного класу Зазуляк в потрійному стрибку виборола золоту нагороду. Готував спортсменку до змагань заслужений тренер України Іван Салук.

Загалом на турнірі у Рієті українській команді, у складі якої виступало семеро спортсменів, вдалося вибороти 4 золоті та 5 срібних медалей.

Участь у змаганнях брали понад 200 спортсменів з 29 країн-учасниць.