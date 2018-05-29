Спортсменка з Тернопільщини перемогла на міжнародних змаганнях у складі паралімпійської збірної
13:06, 29 травня 2018Тернопіль
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Вихованка ДЮСШІ «Інваспорт», майстер спорту України міжнародного класу Зазуляк в потрійному стрибку виборола золоту нагороду.
прес-служба ТОДА
Спортсменка з Тернопільщини Ольга Зазуляк виборола перемогу на міжнародних змаганнях у складі паралімпійської збірної команди України.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, турнір з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю проходив в італійському місті Рієті.
Вихованка ДЮСШІ «Інваспорт», майстер спорту України міжнародного класу Зазуляк в потрійному стрибку виборола золоту нагороду. Готував спортсменку до змагань заслужений тренер України Іван Салук.
Загалом на турнірі у Рієті українській команді, у складі якої виступало семеро спортсменів, вдалося вибороти 4 золоті та 5 срібних медалей.
Участь у змаганнях брали понад 200 спортсменів з 29 країн-учасниць.
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