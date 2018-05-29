У Тернополі обурені концертом Винника попри оголошений траур за загиблим на Донбасі воїном

Тернополяни шоковані, що попри оголошений у місті траур за загиблим на Донбасі воїном, на стадіоні сьогодні відбудеться концерт Олега Винника.

Як передає кореспондент УНІАН, поширена місцевим виданням «20 хвилин» інформація про те, що організатори, порадившись із чиновниками мерії, вирішили не скасовувати концерт, викликала обурення жителів міста.

Адже учора міський голова Сергій Надал підписав розпорядження про оголошення 29 травня Днем жалоби у зв’язку із загибеллю на Луганщині підполковника СБУ Руслана Муляра при виконанні бойового завдання. В розпорядженні зокрема йдеться про відміну розважально-концертних заходів. Однак при цьому міська рада надає для концерту стадіон, який є комунальним закладом міської ради.

У Фейсбуці люди висловлюють переконання, що даний інцидент є черговим свідченням подвійних стандартів, які сповідує керівництво міста.

«Щойно повернулась з похорону Руслана Муляра... Відкриваю новини - опа - концерту вовчиці бути. Але щойно мер стояв над труною з подобаючим випадку лицьом!!!! А Руслан... недавно став дідом. У найближчих планах було звозити своїх малих близнюків на море... Він мого року. На кілька місяців старше. А вовчиці - попри траур - бути... Ні, ми таки живемо в різних вимірах», – пише на своїй сторінці в Фейсбуці журналіст Ірина Белякова.

«І будуть підвивати під «Вовчицю», і плескати, і радіти, і робити веселі селфі... І буде заповнений весь стадіон, адже Героїв хоронять часто, а от Винник - то ж така рідкість у Тернополі! І мовчатиме міськрада, яка сьогодні оголосила день жалоби в місті, адже оренда цілого стадіону - це вам не якийсь там похорон чергового бійця, хоч навіть і підполковника... А совість... Нічого, перед Великоднем можна вистояти чергу до Катедри і відпустити собі всі гріхи... А він загинув за нас... За оту нашу можливість торчати під Винника, а не здригатися від залпів... Залишив власних трьох дітей сиротами, аби ми своїх дітлахів могли ошатно вбрати і повести на концерт... А ми... То ж не наша війна, пра?», – ділиться наболілим Тетяна Вербицька.

«У них "герої" то мертві президенти на зеленому шматку паперу, а всі інші то так, розхідний матеріал!», – висловлює своє переконання в коментарях Богдан Кіндій.

Зараз тернополяни поширюють в Фейсбуці інформацію про те, що попри траур в Тернополі таки відбудеться концерт Винника і з сумом констатують, що місцева влада, як власне і частина жителів міста, не можуть належно вшанувати полеглого бійця.